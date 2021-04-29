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بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: جمهور الهلال يعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام

منذ 52 دقيقة
1765
بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: جمهور الهلال يعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام

الرياض (صدى):
علق الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الجمعة، على غيابه 3 سنوات عن الظهور في وسائل الإعلام منذ استقالته من رئاسة نادي الهلال.

وقال الأمير نواف بن سعد، خلال مشاركته مع برنامج "المسار" الذي يعرض على شاشة قناة "السعودية"، أنه ظهر في لقاء وحيد بعد استقالته بأيام ليشكر جمهور الهلال.

وأشار إلى أنه كان يرى أنه عندما كان رئيسًا لنادي الهلال كان ذلك يتطلب منه الظهور لتوصيح بعد الأمور للجماهير ولكن بعدما استقال أصبح هناك رؤساء أندية هم الأحق بذلك، مضيفًا: "جمهور الهلال كفاني ويُعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام ودافع عني عند الأزمات".

الهلال
وسائل الإعلام
الأمير نواف بن سعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا الغبي اللي يقول لخدمة الوثنيين، انت افضل شيء تروح ترعى غنم ولا عاد تفتح فمك ابدا.
أبوخالد-أبها.
هذي شكلها .. كلما خلصت فلوسها أعادت تحريك المياه الراكده .. هههههههههههه .
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاملح ..
¥ ولد نجد ¥
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