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" الصحة " تعلن الوصول لـ 9 ملايين جرعة لقاح

منذ ساعة
1579
" الصحة " تعلن الوصول لـ 9 ملايين جرعة لقاح

الرياض (صدى):
ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت لـ 9 ملايين مليون حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة
كورونا
جرعة لقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا الغبي اللي يقول لخدمة الوثنيين، انت افضل شيء تروح ترعى غنم ولا عاد تفتح فمك ابدا.
أبوخالد-أبها.
هذي شكلها .. كلما خلصت فلوسها أعادت تحريك المياه الراكده .. هههههههههههه .
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاملح ..
¥ ولد نجد ¥
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