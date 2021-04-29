نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. ضبط عمالة وافدة تحضر أطعمة مخالفة للاشتراطات في مسكن تابع لمطعم بالطائف

منذ ساعة
1548
1
بالصور.. ضبط عمالة وافدة تحضر أطعمة مخالفة للاشتراطات في مسكن تابع لمطعم بالطائف

الطائف (صدى):
تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية عشيرة الفرعية" شمال المحافظة، من ضبط عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة داخل مسكن تابع لأحد المطاعم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وقالت أمانة الطائف، أنه تم على الفور إغلاق المطعم ومصادرة المضبوطات، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية المكثفة ‫"امتثالك أمانة".

ومن الجدير بالذكر، أن الفرع البلدي بعشيرة شمال الطائف ضمن المنظومة العملية للبلديات الفرعية المرتبطة بالأمانة، ينفذ التعليمات ويطبقها فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن الفرع قام بعدة حملات رقابية ميدانية لمتابعة تلك الإجراءات ومدى تطبيقها.

 

الطائف
مطعم
عمالة وافدة
أطعمة
الاشتراطات الصحية.

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4821
منذ 20 دقيقة
العقوبات الرادعة وتسفير وشطب النشاط للكفلاء. تنهي على هذه الظاهرة المتكررة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
هذا الغبي اللي يقول لخدمة الوثنيين، انت افضل شيء تروح ترعى غنم ولا عاد تفتح فمك ابدا.
أبوخالد-أبها.
هذي شكلها .. كلما خلصت فلوسها أعادت تحريك المياه الراكده .. هههههههههههه .
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاملح ..
¥ ولد نجد ¥
العقوبات الرادعة وتسفير وشطب النشاط للكفلاء. تنهي على هذه الظاهرة المتكررة
د محمد ماجد بخش
حالة تمثيل وحدة العنصر الممثل في حالة تمثيل فيتامين ب ١٢ مثلا هي ذرة واحدة تمثل لعدد غير محدود ومتنوع من الذرات وكما في...

أخر الأخبار

بالصور.. الهلال يختتم تدريباته بمناورة وجمل فنية
بالصور.. الهلال يختتم تدريباته بمناورة وجمل فنية
منذ 8 دقائق 1211
بالفيديو.. عبدالله بن علوش يوضح سبب عدم إعجابه بفن «الشيلات»
بالفيديو.. عبدالله بن علوش يوضح سبب عدم إعجابه بفن «الشيلات»
منذ 22 دقيقة 268
هل الكابتن ماجد عبدالله راضي عن أداء نادي النصر والاخير يرد
هل الكابتن ماجد عبدالله راضي عن أداء نادي النصر والاخير يرد
منذ 32 دقيقة 336
تعليق محمد البكيري بعد فوز النصر على السد القطري
تعليق محمد البكيري بعد فوز النصر على السد القطري
منذ 35 دقيقة 388
سلطان اللحياني : هذه أهم أسباب فوز النصر
سلطان اللحياني : هذه أهم أسباب فوز النصر
منذ 38 دقيقة 323
محمد العنزي : مبروك للكرة السعودية ليس للنصر فقط
محمد العنزي : مبروك للكرة السعودية ليس للنصر فقط
منذ 40 دقيقة 332
بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: جمهور الهلال يعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام
بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: جمهور الهلال يعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام
منذ 52 دقيقة 1761
بالصور.. ضبط عمالة وافدة تحضر أطعمة مخالفة للاشتراطات في مسكن تابع لمطعم بالطائف
بالصور.. ضبط عمالة وافدة تحضر أطعمة مخالفة للاشتراطات في مسكن تابع لمطعم بالطائف
منذ ساعة 1550
" الصحة " تعلن الوصول لـ 9 ملايين جرعة لقاح
" الصحة " تعلن الوصول لـ 9 ملايين جرعة لقاح
منذ ساعة 1577
بالفيديو.. يوسف الثنيان يكشف عن اللاعب الذي يعتبره خليفته في الملاعب
بالفيديو.. يوسف الثنيان يكشف عن اللاعب الذي يعتبره خليفته في الملاعب
منذ ساعة 2831