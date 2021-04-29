مدرب النصر: اليوم نتأهل إلى دور الـ16 برأس مرفوعة

ماجد محمد (صدى):
أكد البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لنادي النصر، على سعادته الكبرى، بالتأهل إلى دور الـ16، ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على السد القطري، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وصرح مينيز، عقب المباراة: "اليوم نتأهل إلى دور الـ16، برأس مرفوعة"، مؤكدًا على أن النصر، يعشق اللعب أمام الفرق، التي تقدم كرة قدم جميلة.
وأوضح مانو مينيز، أن السد، يلعب كرة قدم ممتعة، تعتمد على تمرير الكرة، وعدم إغلاق المساحات، وهو ما ساعد النصر، على مواجهته بنفس الأسلوب، فيما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن السد "الوصيف".