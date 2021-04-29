حمد الله: الحكام مستواهم ضعيف في آسيا واللاعب يضربنا وأحنا نأخذ الكرت

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمد الله، على المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، بين فريقه وفريق السد القطري.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي، إن همّه الأول أن لا يسجل على النصر أهداف ابدًا، مضيفا أن مستقبل النادي سيكون أفضل وأفضل.
ورد "حمد الله" على سؤال متعلق بالكروت:" الحكام مستواهم ضعيف في بطولة آسيا، مع احترامنا لهم كأشخاص، اللاعب يضربنا ونأخذ نحن الكرت.
وأكد فخره باللاعبين، خاصة وأن المباراة كانت صعبة لكون أن الفريق المنافس ليس مرشح للتأهل فقط، وإنما مرشح للوصول للنهائي.
الجدير بالذكر أن النصر فاز على السد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بذلك إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا.