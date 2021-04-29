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"التجارة" تُشهّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات

منذ 27 دقيقة
1452
"التجارة" تُشهّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات

الرياض (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالجوف والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في حالة تستر في بمؤسسة مقاولات وخدمات عامة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ حيث تَبَيّن تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها مع مهنته (كهربائي معماري).. وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.

وزارة التجارة
التستر التجاري

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صويب هذا الأشتل ( الاشدف ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ناجحه في اجتياز الحواجز .. شاطره أوي يا لينا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي يا سمهون ، الجمال اليوسفي طوته السنون ..
واحد منصف
نرجو ان يكون حظر تجوال في الليل ايام العيد لمنع التجمعات
زا
الف مبروك للنصر العالمي .

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