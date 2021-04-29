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بالصور.. أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

منذ 50 دقيقة
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بالصور.. أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ماجد القزيز (صدى):
استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.

وعبر أمير قطر عن تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، متمنيا لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة دوام التقدم والازدهار.

الأمير تركي بن محمد بن فهد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر
الملك سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127469
منذ 36 دقيقة
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم وعلى الخير والبركه يلم شملهم ولصالح الشعبين الشقيقين يوحد رايهم ويسدد على دروب الخير والصلاح خطاهم .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صويب هذا الأشتل ( الاشدف ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ناجحه في اجتياز الحواجز .. شاطره أوي يا لينا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي يا سمهون ، الجمال اليوسفي طوته السنون ..
واحد منصف
نرجو ان يكون حظر تجوال في الليل ايام العيد لمنع التجمعات
زا
الف مبروك للنصر العالمي .

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