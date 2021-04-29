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بالفيديو .. "منصة إحسان" تدشن خدمة زكاة الفطر ومتجر إلكتروني قريبًا

منذ ساعة
1527
بالفيديو .. "منصة إحسان" تدشن خدمة زكاة الفطر ومتجر إلكتروني قريبًا

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان»، المهندس عبدالعزيز الحمادي، إن منصة إحسان لاتزال مستمرة في إطلاق عدد من المنتجات التي تُيسر وصول العطاءات والتبرعات لمستحقيها بشكل آمن، ومنها زكاة الفطر.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية"، أنه سيتم إطلاق خدمة زكاة الفطر خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن إخراج الصدقات سيتم إخراجها في وقتها الشرعي المحدد، وبإشراف من اللجنة التشريعية بمنصة إحسان.

وكشف أيضا عن قرب تدشين متجر إلكتروني الذي يتيح إمكانية أن تقوم بشراء سلع عبارة عن كفالات أو خدمات خيرية يستفيد منها أشخاص آخرين.

زكاة الفطر
عبدالعزيز الحمادي
منصة إحسان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صويب هذا الأشتل ( الاشدف ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ناجحه في اجتياز الحواجز .. شاطره أوي يا لينا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي يا سمهون ، الجمال اليوسفي طوته السنون ..
واحد منصف
نرجو ان يكون حظر تجوال في الليل ايام العيد لمنع التجمعات
زا
الف مبروك للنصر العالمي .

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