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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح حقيقة فرض منع تجول خلال أيام وحتى العيد

منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح حقيقة فرض منع تجول خلال أيام وحتى العيد

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، مساء اليوم، حقيقة فرض منع تجول خلال أيام وحتى العيد.

وقال العبدالعالي خلال لقاء تلفزيوني إنه لم يتم رفع أي طلب من الجهات المعنية لـ منع التجول في رمضان أو أيام العيد، وكل ما يقال شائعات غير صحيحة.

وأكد متحدث الصحة أن المتابعة مستمرة لحجم الإصابات والحذر مستمر ولم يتم طلب منع تجول خلال العيد

وأضاف أن الإصابات في مرحلة تذبذب، وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات ضد كورونا وعلى المجتمع الالتزام والبعد عن التجمعات خاصة في فترة العيد.

وأشار متحدث الصحة إلى أن تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من أعمارهم تجاوزت الـ 60 عاما، مبينا أن مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة

ولفت العبدالعالي إلى أن‏ أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عاما، مبينا أن ‏"المتحورات" لا دور لها في سرعة انتشار الفيروس أو خطورته

وزارة الصحة
رمضان
كورونا
محمد العبدالعالي
المتحورات
أيام العيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127469
منذ 48 دقيقة
الله يكفينا الشر ويصرف عنا كل ضر .. آمين ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 136
منذ 29 دقيقة
نرجو ان يكون حظر تجوال في الليل ايام العيد لمنع التجمعات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صويب هذا الأشتل ( الاشدف ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ناجحه في اجتياز الحواجز .. شاطره أوي يا لينا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي يا سمهون ، الجمال اليوسفي طوته السنون ..
واحد منصف
نرجو ان يكون حظر تجوال في الليل ايام العيد لمنع التجمعات
زا
الف مبروك للنصر العالمي .

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