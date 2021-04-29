حضور 20% من الجماهير في نهائي كأس إيطاليا

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، الموافقة على حضور 20% من السعة الاستيعابية لملعب نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا.
وقالت أندريا كوستا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية إنه سيتم السماح للجمهور بالحضور بنسبة 20% من سعة الملعب، وستتواجد الجماهير في نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ منع تواجد الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.
وأضافت أن وزارة الصحة الإيطالية وافق على حضور 20% من السعة الاستيعابية بشرط الالتزام الكامل بمعايير مكافحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي المباراة الافتتاحية لأمم أوروبا بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو و3 مواجهات أخرى.