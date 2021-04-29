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حضور 20% من الجماهير في نهائي كأس إيطاليا

منذ 29 دقيقة
1362
حضور 20% من الجماهير في نهائي كأس إيطاليا

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، الموافقة على حضور 20% من السعة الاستيعابية لملعب نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا.

وقالت أندريا كوستا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية إنه سيتم السماح للجمهور بالحضور بنسبة 20% من سعة الملعب، وستتواجد الجماهير في نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ منع تواجد الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

وأضافت أن وزارة الصحة الإيطالية وافق على حضور 20% من السعة الاستيعابية بشرط الالتزام الكامل بمعايير مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي المباراة الافتتاحية لأمم أوروبا بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو و3 مواجهات أخرى.

يوفنتوس
أتلانتا
نهائي كأس إيطاليا
وزارة الصحة الإيطالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
اللهم طهر الحرمين من الملحدين و العلمانيين والمنافقين.
زا
ممكن نتعرف ع التوت الحساوي .
زا
المال العام لخدمة الكفار و الوثنين والمجوس.
ابوبدر
الله يرحمها ويرحم والداي وموتى المسلمين اجمعين 🤲
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه الله يعينك على ايقاضهم ...

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