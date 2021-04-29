عودة التحديات بين "ماجد عبدالله" و "الثنيان" بعد أكثر من 22 عاماً من الإنقطاع

ماجد محمد (صدى):
يتكرر ديربي العاصمة في صورة مختلفة على شاشة SBC، وذلك في ليلة استثنائية تجمع عملاقي الكرة السعودية.
يخوض ماجد عبدالله التحدي مع يوسف الثنيان من جديد ولكن بقالب ترفيهي غير اعتيادي في برنامج تحدي المشاهير مع ياسر السقاف.
ويتخلل التحدي حوار شيق وأسئلة مثيرة للثنائي ماجد عبدالله ويوسف الثنيان حول تجربتهم الرياضية والتي تمثل تاريخ كبير للكرة السعودية.
يجدر الإشارة إلى أن المواجهة المرتقبة تعيد المنافسة ولكن بصورة مختلفة بين ماجد عبدالله ويوسف الثنيان بعد أكثر من ٢٢ سنة من انقطاع التحديات بين الثنائي.
ويأتي برنامج "تحدي المشاهير" والذي يستضيف مشاهير سعوديين في الأصعدة كافة للمشاركة في التحديات المنوعة، ضمن باقة كبيرة أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك، للدمج بين المحتوى الروحي والترفيهي ونيل رضاء المشاهد.