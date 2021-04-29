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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 12 مسجداً

منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 12 مسجداً

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 13 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 82 يوماً 914 مسجداً،فُتِحَ 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
اللهم طهر الحرمين من الملحدين و العلمانيين والمنافقين.
زا
ممكن نتعرف ع التوت الحساوي .
زا
المال العام لخدمة الكفار و الوثنين والمجوس.
ابوبدر
الله يرحمها ويرحم والداي وموتى المسلمين اجمعين 🤲
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه الله يعينك على ايقاضهم ...

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