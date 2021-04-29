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رسالة شكر من زعماء الهند إلى المملكة

منذ 7 دقائق
1257
رسالة شكر من زعماء الهند إلى المملكة

الرياض (صدى):
قدم عدد من زعماء المسلمين في الهند الشكر للمملكة على مبادرتها في تقديم 8 ملايين طن من الأوكسجين السائل لمواجهة تفشي جائحة كورونا في بلادهم.

ووجهوا رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين، وفقا لـ"سبق"، أن المملكة تغيث الإنسانية ولا تفرق في دعمها بين مسلم وغير مسلم تبتغي بذلك الأجر من الله.

يذكر أن من بين الأسماء التي عبرت عن شكرها وامتنانها للمملكة الدكتور منظور عالم الأمين العام للمجلس العلمي لعموم الهند ورئيس معهد الدراسات الموضوعية في الهند، والدكتور عزير أحمد القاسمي الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية في الهند.

المملكة
الهند
جائحة كورونا

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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