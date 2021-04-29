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التمويل السكني الجديد يسجل أكثر من 32 ألف عقد بنمو 37% خلال مارس الماضي

منذ 10 دقائق
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التمويل السكني الجديد يسجل أكثر من 32 ألف عقد بنمو 37% خلال مارس الماضي

الرياض (صدى):
سجّلت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال مارس 2021 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 17.5 مليار ريال بنمو سنوي 56%، وسجلت أعداد العقود 32,440 عقدا بنمو بلغ 37% مقارنة بـ 23,640 عقدا بقيمة 11.2مليار ريال في شهر مارس 2020م.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد سجلت نموا بـ 21% مقارنة بشهر فبراير 2021م الذي بلغ 26,860 عقدا، فيما نما التمويل 24% مقابل 14.1 مليار ريال في الشهر الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن النمو في الربع الأول من العام الجاري 2021م تجاوز 48% مسجلاً قيمة إجمالية 48 مليار ريال، مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، وحققت أعداد العقود نمواً بـ 26% بنحو 92,111 عقد تمويل سكني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020م، الذي سجل 73,313عقداً بقيمة 32.5مليار ريال.

وبحسب النشرة، أبرم 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مارس 2021م، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وحلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16%، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي سجلت العام الماضي 2020م نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019م سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018م بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018م نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017م قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليار، وشهد 2016م توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليار.

التمويل السكني الجديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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