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مستقبل غامض ينتظر مهاجم النصر

منذ 22 دقيقة
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مستقبل غامض ينتظر مهاجم النصر

نواف السالم (صدى):
يشغل مستقبل المهاجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر الكثير خاصة وأن هناك أنباء مُتضاربة في هذا الأمر ، في بعض الأحيان يتحدث أمرابط عن رغبته في البقاء مع العالمي فيما يُلمّح أحياناً أخرى لإمكانية الرحيل وهو الأمر الأقرب للتنفيذ.

قدم المهاجم المغربي في الموسم الحالي مستوى لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته وكذلك مع عقده المرتفع لذا يستحق اللاعب الرحيل عن صفوف النصر الصيف المقبل، حيث يحصل اللاعب على مبلغ 4.5 مليون دولار سنويًأ من النادي .

ولعب المهاجم المغربي مع النصر هذا الموسم في بطولة الدوري 15 مباراة، منها 13 بشكل أساسي، سجل هدفين وسدد 9 كرات على مرمى الخصوم.

وبات مستقبل أمرابط في العالمي غامضاً للغاية في ظل الرغبة النصراوية أبرام صفقات أخرى أكثر حيوية وقدرة على تقديم الكثير للفريق خاصة وأن اللاعب ألمح مؤخراً لرغبته في الرحيل في ظل تلقيه عرضاً من الدوري الأسباني.

النصر
نور الدين أمرابط

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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