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الكشف عن موقف " عبدالرحمن غريب" من المشاركة أمام الدحيل

منذ ساعة
1522
الكشف عن موقف " عبدالرحمن غريب" من المشاركة أمام الدحيل

طلال الغامدي (صدى):
أوضح المدير الفني للأهلي لورينتو ريجيكامب، موقف عبد الرحمن غريب من المشاركة أمام الدحيل القطري، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال ريجيكامب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" لدي ثقة كاملة في لاعبي فريقي قبل المواجهة المرتقبة أمام الدحيل"، مشيرا إلى أن عبد الرحمن غريب جاهز لمباراة الدحيل ولن تمنعه الإصابة، وتدريب اليوم سيحدد مشاركة ميتريتا من عدمها".

وأضاف:" لا يمكن أن نحصل على التأهل بالشكل المجاني، لذلك أتمنى من لاعب الفريق أن يكافحوا من أجل بطاقة التأهل".

الأهلي
دوري أبطال آسيا
الدحيل القطري
عبدالرحمن غريب
لورينتو ريجيكامب

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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