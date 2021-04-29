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نواف بن سعد يكشف خبايا شكوى الجابر وعلاقته بجمهور الهلال عبر قناة "السعودية"

منذ ساعة
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نواف بن سعد يكشف خبايا شكوى الجابر وعلاقته بجمهور الهلال عبر قناة "السعودية"

ماجد محمد (صدى):
يحل رئيس نادي الهلال السابق، نواف بن سعد، ضيفاً في برنامج المسار على شاشة القناة السعودية، في حوار رياضي مميز.

ويعرض وجه السعد كما يحلو لعشاق الهلال تسميته مسيرته الرياضية مع د.غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحاً، في نقاش يمتد لـ ٦٠ دقيقة متنقلاً بين مسيرة مليئة بالإنجازات الكروية لرمز هام في تاريخ الكرة السعودية.

كما سيكشف الامير نواف عن خفايا القضية بينه وبين نجم الفريق السابق سامي الجابر وسبب تسميته بوجه السعد والعديد من القصص المرتبطة بمسيرته.

وباختيار الامير نواف بن سعد، يكمل برنامج المسار الذي يعرض على شاشة القناة السعودية مسيرته المميزة التي انطلقت منذ بداية الشهر المبارك باستضافة العديد من الأسماء الهامة التي تروي قصص نجاحها الملهمة.

ويكمل البرنامج مسيرة التميز للباقة الضخمة من البرامج التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان والتي تجاوزت 33 عملاً سعت من خلالها للدمج بين المحتوى الروحي والترفيهي لنيل رضاء المشاهد السعودي ومواكبة الخطوات التطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030م.

 

 

سامي الجابر
نواف بن سعد
نادي الهلال

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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