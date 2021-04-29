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أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين

منذ ساعة
1483
أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين

الدمام (صدى):
وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان نظرة للإصلاحات التي تنفذ حاليا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام .

ويأتي هذا التوجيه حرصا من سموه الكريم على التخفيف على المتسوقين والحد من الازدحام في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها .

و تقوم أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق .

أمير الشرقية
مواقف الإمارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
كما توفت الجدة مهره العمري رحمها الله والعمه شريفه بنت عبدالله الله يرحمهم
الملل
قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
شي علمي طيب جداً جداً ..
الملل
وماتشاؤن الا ان يشاء الله

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