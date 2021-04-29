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بالفيديو.. قصة أسوء كارثة تهجير حدثت في المدينة المنورة على يد "فخري باشا"

منذ 49 دقيقة
1812
بالفيديو.. قصة أسوء كارثة تهجير حدثت في المدينة المنورة على يد "فخري باشا"

المدينة المنورة (صدى):
سرد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، الجرائم التي ارتكبها القائد العثماني فخري باشا في المدينة المنورة وأهلها.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن فخري باشا ساق نحو 23 ألف جندي تركي إلى المدينة المنورة في الوقت الذي كان فيه عدد السكان 80 ألف، وطالب أهل المدينة بالخروج منها.

وأضاف أن فخري باشا لجأ للقوة من أجل التهجير القسري لأهل المدينة المنورة، وعرفت هذه الحادثة بأنها كارثة "سفربرلك".

وأسفر هذا التهجير عن موت العديد من أهالي المدينة أما من البرد أو الجوع أو الأمراض، فضلا عن تشريد العديد من الأسر.

المدينة المنورة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
فخري باشا
العصملي

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
صدق رب الكون العظيم عندما قال في محكم تنزيله {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ...
زائر
يكون شرط انه موقوف اما لو مديون برا ماتشمله ماوضحو
ابو يزن
مايعلم الغيب إلا الله والتوقعات ولو تترك البهرجه وتشوف لك طريق أفضل من هذه لأنك سرت أضحوكة للناس الله يصلح حالك فانته زيك زي...
.4love
هاذي جريمه خطيييره جداً وعار وفضيحه من سمحت له بالعمل هو من يتحمل هذا الشيء
.4love
وخزياه طلعت علومهم طلعوا طقعان فسوات 🤭😹 خايفين من التميسيح

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