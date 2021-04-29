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تركي آل الشيخ يتفاعل مع مناشدة مخرج "طاش ما طاش" ومعاناته مع السرطان

منذ ساعة
2442
تركي آل الشيخ يتفاعل مع مناشدة مخرج "طاش ما طاش" ومعاناته مع السرطان

عادل الحربي (صدى):
علق رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على مناشدة المخرج عامر الحمود للوقوف مع المخرج عبدالخالق الغانم، الذي يعاني من مرض سرطان البروستات.

وقال الحمود عبر حسابه في تويتر: "صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين الشيخ تركي آل الشيخ، زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه".

وتفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة الحمود بقوله: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل".

السرطان
طاش ما طاش
تركي آل الشيخ
عامر الحمود

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
صدق رب الكون العظيم عندما قال في محكم تنزيله {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ...
زائر
يكون شرط انه موقوف اما لو مديون برا ماتشمله ماوضحو
ابو يزن
مايعلم الغيب إلا الله والتوقعات ولو تترك البهرجه وتشوف لك طريق أفضل من هذه لأنك سرت أضحوكة للناس الله يصلح حالك فانته زيك زي...
.4love
هاذي جريمه خطيييره جداً وعار وفضيحه من سمحت له بالعمل هو من يتحمل هذا الشيء
.4love
وخزياه طلعت علومهم طلعوا طقعان فسوات 🤭😹 خايفين من التميسيح

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