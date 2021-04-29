نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" الداخلية" تبدأ في استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال القادم

منذ ساعة
1553
" الداخلية" تبدأ في استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال القادم

الرياض (صدى):
في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة، تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتباراً من مطلع شهر شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن) واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.

وتدعم هذه البادرة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ومحققة لأهدافه المتمثلة في تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما ستسهم هذه الأندية في توفير فرص للتوظيف، وتدريب آمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيها أعلى معايير السلامة.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة عبر الرابط التالي (هنا).

الداخلية
تراخيص
الرماية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

.4love
صدق رب الكون العظيم عندما قال في محكم تنزيله {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ...
زائر
يكون شرط انه موقوف اما لو مديون برا ماتشمله ماوضحو
ابو يزن
مايعلم الغيب إلا الله والتوقعات ولو تترك البهرجه وتشوف لك طريق أفضل من هذه لأنك سرت أضحوكة للناس الله يصلح حالك فانته زيك زي...
.4love
هاذي جريمه خطيييره جداً وعار وفضيحه من سمحت له بالعمل هو من يتحمل هذا الشيء
.4love
وخزياه طلعت علومهم طلعوا طقعان فسوات 🤭😹 خايفين من التميسيح

أخر الأخبار

بالفيديو.. المطلق يوضح حكم المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم
بالفيديو.. المطلق يوضح حكم المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم
منذ 6 دقائق 1172
بالفيديو .. الساعة الذرية بمتحف برج الساعة في مكة المكرمة
بالفيديو .. الساعة الذرية بمتحف برج الساعة في مكة المكرمة
منذ 19 دقيقة 1390
مختص يوضح "هل تصح الرياضة بعد صلاة الفجر؟"
مختص يوضح "هل تصح الرياضة بعد صلاة الفجر؟"
منذ 28 دقيقة 1568
شاهد .. "الشقيري" يستعرض كيف كانت الحياة قبل أكثر من 250 سنة في الدرعية
شاهد .. "الشقيري" يستعرض كيف كانت الحياة قبل أكثر من 250 سنة في الدرعية
منذ 32 دقيقة 1495
موظفة تنتقم بعد فصلها
موظفة تنتقم بعد فصلها
منذ 42 دقيقة 519
مضاربة بين سيدات داخل مطعم
مضاربة بين سيدات داخل مطعم
منذ 43 دقيقة 383
زين لحق على نفسه
زين لحق على نفسه
منذ 43 دقيقة 311
شاهد.. صورة لـ طرق مكة المكرمة من الفضاء
شاهد.. صورة لـ طرق مكة المكرمة من الفضاء
منذ 44 دقيقة 1678
بالفيديو.. قصة أسوء كارثة تهجير حدثت في المدينة المنورة على يد "فخري باشا"
بالفيديو.. قصة أسوء كارثة تهجير حدثت في المدينة المنورة على يد "فخري باشا"
منذ 48 دقيقة 1807
تركي آل الشيخ يتفاعل مع مناشدة مخرج "طاش ما طاش" ومعاناته مع السرطان
تركي آل الشيخ يتفاعل مع مناشدة مخرج "طاش ما طاش" ومعاناته مع السرطان
منذ ساعة 2438