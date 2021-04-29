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شرطة المنطقة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

منذ ساعة
1633
شرطة المنطقة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، كما تم القبض في ذات التجمع على (5) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم للتفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

شرطة المنطقة الشرقية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
صدق رب الكون العظيم عندما قال في محكم تنزيله {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ...
زائر
يكون شرط انه موقوف اما لو مديون برا ماتشمله ماوضحو
ابو يزن
مايعلم الغيب إلا الله والتوقعات ولو تترك البهرجه وتشوف لك طريق أفضل من هذه لأنك سرت أضحوكة للناس الله يصلح حالك فانته زيك زي...
.4love
هاذي جريمه خطيييره جداً وعار وفضيحه من سمحت له بالعمل هو من يتحمل هذا الشيء
.4love
وخزياه طلعت علومهم طلعوا طقعان فسوات 🤭😹 خايفين من التميسيح

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