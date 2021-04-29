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رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "تعجبني الثقافة السعودية.. وزوجتي تأقلمت سريعا مع الحياة بالمملكة"

منذ ساعة
1749
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "تعجبني الثقافة السعودية.. وزوجتي تأقلمت سريعا مع الحياة بالمملكة"

الرياض (صدى):
‎تحدث طارق سولمون - رئيس غرفة التجارة الأمريكية في المملكة عن تجربة إقامته الفريدة في ‎المملكة وانطباعاته الذي تغير بمجرد وصوله إليها برفقة زوجته زينة.

وقال سولومون "أقيم في المملكة منذ عام ٢٠١١، انتقلت من ميامي فلوريدا في الولايات المتحدة، وجئت المملكة للحصول على فرصة عظيمة، للعمل في مجال ذو تحدي في شركة كبيرة "

وتابع "في البداية ظننت أن زوجتي زينة ستمضي فترة كبيرة للتأقلم مع الحياة في المملكة، ولكنها تأقلمت سريعا، وقمت بإطلاعها على تفاصيل الحياة، وأخبرتها بخلفية عن الدولة، ووجودها هنا جعل من الحياة أفضل بكثير لانه من الجميل وجود شخص تشاركه هذه الحياة، وانا ممتن بوجودها هنا معي"

وأضاف طارق سولمون : " تعجبني الثقافة ‎السعودية في الضيافة العربية والطريقة المميزة التي يتم فيها تقديم ‎القهوة والشاي".

المملكة
الثقافة السعودية
غرفة التجارة الأمريكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
صدق رب الكون العظيم عندما قال في محكم تنزيله {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ...
زائر
يكون شرط انه موقوف اما لو مديون برا ماتشمله ماوضحو
ابو يزن
مايعلم الغيب إلا الله والتوقعات ولو تترك البهرجه وتشوف لك طريق أفضل من هذه لأنك سرت أضحوكة للناس الله يصلح حالك فانته زيك زي...
.4love
هاذي جريمه خطيييره جداً وعار وفضيحه من سمحت له بالعمل هو من يتحمل هذا الشيء
.4love
وخزياه طلعت علومهم طلعوا طقعان فسوات 🤭😹 خايفين من التميسيح

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