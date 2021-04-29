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بالفيديو .. اكتشاف أحد أقدم الهياكل الحجرية الضخمة في العلا

منذ 5 دقائق
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بالفيديو .. اكتشاف أحد أقدم الهياكل الحجرية الضخمة في العلا

العلا (صدى):
أعلن معهد الممالك المتخصص في البحوث العلمية الأثرية في محافظة العلا، عن اكتشاف أحد أقدم الهياكل الحجرية الضخمة تعرف بـ"المستطيلات".

ومن جهته، علق مدير إدارة المتاحف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبد الرحمن السحيباني، على الاكتشافات الأثرية التي تم اكتشافها في محافظة العلا، لافتا إلى هذه الاكتشافات تدل على عمق وثراء التراث في العلا وعلى كمية الأسرار التي لم تُكتشف بعد.

وذكر، خلال حديثه لقناة العربية"، أن "المستطيلات" الضخمة التي تم اكتشافها في العلا هي عبارة عن منشآت حجرية ذات شكل مستطيل تبنى عادة فوق قمم الجبال.

وأضاف أن وظيفة هذه المستطيلات هي وظيفة جنائزية، وعثر بداخلها على أسنان وقرون للماشية، وربما كانت تستخدم هذه الأشياء كقرابين ضمن الطقوس الجنائزية، ويرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

 

العلا
المستطيلات
الطقوس الجنائزية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم الحقير
ابو عمار
هذا ما يجب تعامله مع كل مسؤل متخاذل ومتهاون وكسول في عمله
H|🤍
مجرم خسيس مثل هتلر يقتل ملايين الناس سنوياً من شعبه وحتى الصين دولة مجرمه وخبيثه
ابو عمار
المروجين اخطر من المهربين لان المروج يستطيع الاندماج مع الناس و لا احد يعرف حقيقته وهو يبيع المخدرات لذلك ارى انه اخطر و يجب...
ابو عمار
طيب كبر المخده في ايار على سطح الدار

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