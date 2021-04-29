الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ السبر: يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها بشرط

منذ 20 دقيقة
1552
1
بالفيديو.. الشيخ السبر: يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها بشرط

علي القحطاني (صدى):
قال أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر حكم كشف المرأة الكبيرة وجهها الرجال الأجانب.

وأوضح الشيخ السبر " المرأة الكبيرة العجوز التي ليس لديها رغبة في النكاح لا مانع أن تكشف وجهها بشرط بأن لاتضع زينة".

وأضاف "استعفاف المرأة وتسترها خير لها وأفضل",واستدل بقوله تعالى "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ".

الدكتور سعد السبر
المرأة العجوز
كشف المرأة وجهها

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49280
منذ 16 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم الحقير
ابو عمار
هذا ما يجب تعامله مع كل مسؤل متخاذل ومتهاون وكسول في عمله
H|🤍
مجرم خسيس مثل هتلر يقتل ملايين الناس سنوياً من شعبه وحتى الصين دولة مجرمه وخبيثه
ابو عمار
المروجين اخطر من المهربين لان المروج يستطيع الاندماج مع الناس و لا احد يعرف حقيقته وهو يبيع المخدرات لذلك ارى انه اخطر و يجب...
ابو عمار
طيب كبر المخده في ايار على سطح الدار

أخر الأخبار

شرطة المنطقة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
شرطة المنطقة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
منذ دقيقة 1011
بالفيديو .. قصة "المستطيلات" الضخمة التي تم اكتشافها في العلا
بالفيديو .. قصة "المستطيلات" الضخمة التي تم اكتشافها في العلا
منذ 4 دقائق 1188
بالفيديو.. الشيخ السبر: يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها بشرط
بالفيديو.. الشيخ السبر: يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها بشرط
منذ 20 دقيقة 1555
بالفيديو .. الزعاق : "كنّة الثريا" في مايو ومعه تخرج الحشرات السامة
بالفيديو .. الزعاق : "كنّة الثريا" في مايو ومعه تخرج الحشرات السامة
منذ 22 دقيقة 1411
بالفيديو.. ضبط شخصين يروجان لمواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحفر الباطن
بالفيديو.. ضبط شخصين يروجان لمواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحفر الباطن
منذ 33 دقيقة 1477
صبي يعتدي على عجوز ويدفعه في نهر متجمد
صبي يعتدي على عجوز ويدفعه في نهر متجمد
منذ 40 دقيقة 324
بالفيديو .. عضو هيئة كبار العلماء: الاجتهاد متاح والأحكام الفقهية تتغير مع تغير الزمان والمكان
بالفيديو .. عضو هيئة كبار العلماء: الاجتهاد متاح والأحكام الفقهية تتغير مع تغير الزمان والمكان
منذ 52 دقيقة 1635
ميكالي يوضح سبب تذبذب مستوى الهلال ويؤكد صعوبة لقاء شباب الأهلي
ميكالي يوضح سبب تذبذب مستوى الهلال ويؤكد صعوبة لقاء شباب الأهلي
منذ ساعة 1556
أبرز المعلومات عن الفنانة أسمهان توفيق بعد نفيها الحصول على الجنسية الكويتية
أبرز المعلومات عن الفنانة أسمهان توفيق بعد نفيها الحصول على الجنسية الكويتية
منذ ساعة 932
زوجة أحمد الفيشاوي تشن هجوماً عنيفاً على محمد رمضان
زوجة أحمد الفيشاوي تشن هجوماً عنيفاً على محمد رمضان
منذ ساعة 664