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ميكالي يوضح سبب تذبذب مستوى الهلال ويؤكد صعوبة لقاء شباب الأهلي

منذ ساعة
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ميكالي يوضح سبب تذبذب مستوى الهلال ويؤكد صعوبة لقاء شباب الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أوضح البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال سر تذبذب مستوى فريقه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة خطف بطاقة التأهل للدور المُقبل.

وقال ميكالي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "جميع الأندية على مستوى العالم مرت بفترة تذبذب في المستوى نظرا لمخلفات الوباء، ونادينا مثل باقي الفرق لم يستعد بما فيه الكفاية في بداية الموسم".

وتابع: "المستوى تراجع بسبب ضغط المباريات والتلاحم البدني الشديد، لذا قمت ببعض التغييرات في المباراة الماضية, و سنعمل على تحقيق التأهل وتقديم أداء جيد، رغم أنني أتوقع أن يكون اللقاء صعب جدا.. لكننا نمتلك أسماء كبيرة تستطيع صنع الفارق".

وأضاف: "سندخل اللقاء بتركيز عالٍ للانتصار وتحقيق التأهل من أجل إسعاد الجماهير الهلالية، و نادي الهلال يجب أن يجري كل مباراة من أجل الفوز، مع كامل احترامي للخصوم الأخرى.. تقييمي لمشاركتنا الآسيوية هو 7/10 له الكثير من الإيجابيات وعدد من السلبيات في نفس الوقت".

الهلال
الأهلي
روجيرو ميكالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم الحقير
ابو عمار
هذا ما يجب تعامله مع كل مسؤل متخاذل ومتهاون وكسول في عمله
H|🤍
مجرم خسيس مثل هتلر يقتل ملايين الناس سنوياً من شعبه وحتى الصين دولة مجرمه وخبيثه
ابو عمار
المروجين اخطر من المهربين لان المروج يستطيع الاندماج مع الناس و لا احد يعرف حقيقته وهو يبيع المخدرات لذلك ارى انه اخطر و يجب...
ابو عمار
طيب كبر المخده في ايار على سطح الدار

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