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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

منذ 45 دقيقة
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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب / بارق نزار حامد الشريف سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (1029850854) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/9/7هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها .

فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين بتاريخ 1442/11/18هـ الساعة العاشرة صباحاً ، وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

المتهمين
الجزائية المتخصصة
الدعوى المقامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء الاقزام يجب تأديبهم في ساحة سليمان باشا
ابو مشاري
اللهم اني صايم اول شي اذا لم تستحي ففعل ما تشتهي مو الئ هذه الدرجة من السذاجة والاستهتار بعقول الناس وكذلك تصرفاتك تعكس للناس...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
احمد
هههههههه ماعنده كيري ميري ولف ودوران .
ابو عمار
مو شرط تحب اهلك او حتى تستقبلهم .. الزوجه ليست ملزمه شرعا بحب اهل الزوج او استقبالهم او حتى التحدث معهم

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