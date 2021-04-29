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شركة حمد الرقيب التجارية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 16 دقيقة
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شركة حمد الرقيب التجارية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر شواغر وظيفية وتدريبية بجدة الهفوف والخبر والرياض.

أوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي أمين المستودع (الهفوف، الخبر، الرياض)، و منسق التوصيل (جدة)، و مُحلل المخزون (الرياض)، ومدير مبيعات صالة العرض (الرياض).، عارض منتجات - بصري (الرياض)، ومشرف مستودع (الرياض).

وأضافت الشركة أن الشواغر التدريبية المتوفرة هي مسؤول موارد بشرية - تمهير (الخبر)، و مصمم جرافيك - تمهير (الخبر).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أن طريقة التقديم من خلال الرابط

هنا

وظائف شاغرة
شركة حمد الرقيب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء الاقزام يجب تأديبهم في ساحة سليمان باشا
ابو مشاري
اللهم اني صايم اول شي اذا لم تستحي ففعل ما تشتهي مو الئ هذه الدرجة من السذاجة والاستهتار بعقول الناس وكذلك تصرفاتك تعكس للناس...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
مو شرط تحب اهلك او حتى تستقبلهم .. الزوجه ليست ملزمه شرعا بحب اهل الزوج او استقبالهم او حتى التحدث معهم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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