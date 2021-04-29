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حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة

منذ 30 دقيقة
1431
حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة استخرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية قد تثير الاتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف .

الجمعة
المملكة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء الاقزام يجب تأديبهم في ساحة سليمان باشا
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
مو شرط تحب اهلك او حتى تستقبلهم .. الزوجه ليست ملزمه شرعا بحب اهل الزوج او استقبالهم او حتى التحدث معهم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
¥ ولد نجد ¥
لا حول يعني مافي جرائم إلا في مصر ارحمونا يا ناس

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