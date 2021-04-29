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«الصحة»: تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 55 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 1026 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1055 تعافي ووفاة 11 حالة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 441 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 233 إصابة ، والمنطقة الشرقية 133 إصابة ، ومنطقة عسير 49 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 33 إصابة ، ومنطقة جازان 33 إصابة ، فيما جاءات الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وشهدت معدل الإصابات مؤخراً ارتفاع ملحوظ وسط تحذيرات من الولائم والتجمعات الرمضانية أو التهاون في الإجراءات الإحترازية .

وانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا لضمان إعطاء اللقاح لعدد أكبر ممن لم يتلقى الجرعة الأولى للوصول إلى المناعة المجتمعية .

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4818
منذ 23 دقيقة
اللهم ازل الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم امين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء الاقزام يجب تأديبهم في ساحة سليمان باشا
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
مو شرط تحب اهلك او حتى تستقبلهم .. الزوجه ليست ملزمه شرعا بحب اهل الزوج او استقبالهم او حتى التحدث معهم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
¥ ولد نجد ¥
لا حول يعني مافي جرائم إلا في مصر ارحمونا يا ناس

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