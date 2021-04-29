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ضبط 109 مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

منذ ساعة
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ضبط 109 مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

محمد السعران (صدى):
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من ٦/٩/١٤٤٢ إلى ١٦/٩/١٤٤٢هـ كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.

جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عدد من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط (109) مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

 

الرياض
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الحطب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو شرط تحب اهلك او حتى تستقبلهم .. الزوجه ليست ملزمه شرعا بحب اهل الزوج او استقبالهم او حتى التحدث معهم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
¥ ولد نجد ¥
لا حول يعني مافي جرائم إلا في مصر ارحمونا يا ناس
نجاة محمد
الله يرحمه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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