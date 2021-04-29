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بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان

منذ 14 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من شك في الطواف من نقصه و زيادته .

وأكد الشيخ عبد الله المطلق في لقاء معه على قناة السعودية ، إن كان موسوسأي كثير الشك لا يلتفت للشك أبداً ، أما إن كان غير موسوس فلا يلتفت للشك أبداً بعد نهاية العبادة ، وإن كان أثناء الطواف فعليه الزيادة إن شك بالنقص .

وأضاف الشيخ عبد الله المطلق أن هناك طريقة تعين الإنسان على عدم الشك كأن يقول سبحان الله في الشوط الأول والشوط الثاني الحمد لله والشوط الثالث لا إله إلا الله ، والشوط الرابع الله أكبر ، والشوط الخامس لاحول ولا قوة إلا بالله ، والشوط السابع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والشوط السابع يكون للدعاء وهي طريقة يتبعها الكثيرون لتجنب النسيان والشك .

الشيخ عبد الله المطلق
الطواف
الشك في الطواف

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فوق 50 وبلاش تصغير

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