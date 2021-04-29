بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !

واشنطن (صدى):
في واقعة اعتداء جديدة ، قتلت الشرطة الأمريكية شاب يبلغ من العمر 26 بنفس طريقة جورج فلويد الذي أثارت وفاته مظاهرات حاشدة في نهاية عهد الرئيس السابق " ترامب " .
وأظهر مقطع فيديو أفراد من شرطة ولاية كاليفورنيا وهم يقومون بتقييد شاب " ماريو غونزاليس" وطرحه أرضاً والضغط على رقبته بعنف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .
وأثارت الواقعة غضب كبير في الشارع الأمريكي ، وأكد شقيق الضحية أنها نفس طريقة قتل فلويد ولم تراعي أي قواعد إنسانية أو مهنية مشيراً إلى أن لديه ابن عمره 4 سنوات .
وتبين أن رجال الشرطة نقلوه الطوارئ بعدما فقد وعيه لكن تبين أن نبضه توقف ومات ، فيما تم منحهم اجازة مدفوعة الأجر لحين الإنتهاء من التحقيق في الحادث .