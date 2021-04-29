الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !

منذ ساعة
2405
2
بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !

واشنطن (صدى):
في واقعة اعتداء جديدة ، قتلت الشرطة الأمريكية شاب يبلغ من العمر 26 بنفس طريقة جورج فلويد الذي أثارت وفاته مظاهرات حاشدة في نهاية عهد الرئيس السابق " ترامب " .

وأظهر مقطع فيديو أفراد من شرطة ولاية كاليفورنيا وهم يقومون بتقييد شاب " ماريو غونزاليس" وطرحه أرضاً والضغط على رقبته بعنف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأثارت الواقعة غضب كبير في الشارع الأمريكي ، وأكد شقيق الضحية أنها نفس طريقة قتل فلويد ولم تراعي أي قواعد إنسانية أو مهنية مشيراً إلى أن لديه ابن عمره 4 سنوات .

وتبين أن رجال الشرطة نقلوه الطوارئ بعدما فقد وعيه لكن تبين أن نبضه توقف ومات ، فيما تم منحهم اجازة مدفوعة الأجر لحين الإنتهاء من التحقيق في الحادث .

الشرطة الأمريكية
جورج فلويد
ماريو غونزاليس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9245
منذ 8 دقائق
القهر يقتل لقد تم قهره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9245
منذ 4 دقائق
القهر يقتل لقد تم قهره

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر يقتل لقد تم قهره
د محمد ماجد بخش
القهر يقتل لقد تم قهره
وطني الحبيب
تسريبات مفبركة لرفع قيمة العقد على العميد . هذا كل الموضوع
كجمغلو
ضاعت البنت مبكرا والله يعينها
كجمغلو
فوق 50 وبلاش تصغير

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان
بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان
منذ 14 دقيقة 1338
وفاة الفنان "حسن دردير" عن عمر يناهز 84 عام
وفاة الفنان "حسن دردير" عن عمر يناهز 84 عام
منذ 18 دقيقة 550
بالفيديو.. مي العيدان: زهرة عرفات اشترت لقبها وتستاهل البلوك !
بالفيديو.. مي العيدان: زهرة عرفات اشترت لقبها وتستاهل البلوك !
منذ 24 دقيقة 327
"الزكاة والدخل" تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية
"الزكاة والدخل" تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية
منذ 34 دقيقة 1530
بالفيديو.. "الدفاع المدني" يعلن كامل جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية
بالفيديو.. "الدفاع المدني" يعلن كامل جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية
منذ 39 دقيقة 1449
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول لسبب غير متوقع
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول لسبب غير متوقع
منذ 44 دقيقة 1989
"واتساب" يطرح خاصية مميزة قريباً
"واتساب" يطرح خاصية مميزة قريباً
منذ 54 دقيقة 1730
كاثرين مايورغا تطالب رونالدو بتعويض خيالي بعد اتهامه باغتصابها
كاثرين مايورغا تطالب رونالدو بتعويض خيالي بعد اتهامه باغتصابها
منذ ساعة 878
السليمان: لقاء ولي العهد يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية
السليمان: لقاء ولي العهد يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية
منذ ساعة 1630
بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !
بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !
منذ ساعة 2410