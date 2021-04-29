الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة طالب سعودي في حادث تصادم طائرتين تدريب بجنوب إفريقيا

منذ ساعة
2746
1
وفاة طالب سعودي في حادث تصادم طائرتين تدريب بجنوب إفريقيا

نايف السالم (صدى):
لقي مواطن سعودي مصرعه في حادث تصادم طائرتين للتدريب على الطيران في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج جنوب إفريقيا.

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب إفريقيا، بيان إنها تلقت اشعار من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا عن حدوث تصادم طائرتين لتدريب الطيران وقد نتج عن الحادث وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد السيسي، الذي كان يستقل طائرة ويدرس على حسابه الخاص.

وأضافت نتج عن الحادث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الاخرى، وقد باشرت السفارة الحادث منذ تلقيها البلاغ من قبل جهات الاختصاص، حيث قامت بزيارة موقع الحادث، والتوصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة.

طالب
جنوب إفريقيا
حادث تصادم
طائرتين تدريب

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 485
منذ ساعة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القهر يقتل لقد تم قهره
د محمد ماجد بخش
القهر يقتل لقد تم قهره
وطني الحبيب
تسريبات مفبركة لرفع قيمة العقد على العميد . هذا كل الموضوع
كجمغلو
ضاعت البنت مبكرا والله يعينها
كجمغلو
فوق 50 وبلاش تصغير

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان
بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من شك في الطواف بين الزيادة والنقصان
منذ 14 دقيقة 1338
وفاة الفنان "حسن دردير" عن عمر يناهز 84 عام
وفاة الفنان "حسن دردير" عن عمر يناهز 84 عام
منذ 18 دقيقة 550
بالفيديو.. مي العيدان: زهرة عرفات اشترت لقبها وتستاهل البلوك !
بالفيديو.. مي العيدان: زهرة عرفات اشترت لقبها وتستاهل البلوك !
منذ 24 دقيقة 325
"الزكاة والدخل" تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية
"الزكاة والدخل" تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثانية
منذ 34 دقيقة 1530
بالفيديو.. "الدفاع المدني" يعلن كامل جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية
بالفيديو.. "الدفاع المدني" يعلن كامل جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية
منذ 39 دقيقة 1449
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول لسبب غير متوقع
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول لسبب غير متوقع
منذ 44 دقيقة 1989
"واتساب" يطرح خاصية مميزة قريباً
"واتساب" يطرح خاصية مميزة قريباً
منذ 54 دقيقة 1730
كاثرين مايورغا تطالب رونالدو بتعويض خيالي بعد اتهامه باغتصابها
كاثرين مايورغا تطالب رونالدو بتعويض خيالي بعد اتهامه باغتصابها
منذ ساعة 878
السليمان: لقاء ولي العهد يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية
السليمان: لقاء ولي العهد يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية
منذ ساعة 1630
بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !
بالفيديو.. مقتل "جورج فلويد" جديد على يد الشرطة الأمريكية !
منذ ساعة 2405