وفاة طالب سعودي في حادث تصادم طائرتين تدريب بجنوب إفريقيا

نايف السالم (صدى):
لقي مواطن سعودي مصرعه في حادث تصادم طائرتين للتدريب على الطيران في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج جنوب إفريقيا.
وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب إفريقيا، بيان إنها تلقت اشعار من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا عن حدوث تصادم طائرتين لتدريب الطيران وقد نتج عن الحادث وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد السيسي، الذي كان يستقل طائرة ويدرس على حسابه الخاص.
وأضافت نتج عن الحادث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الاخرى، وقد باشرت السفارة الحادث منذ تلقيها البلاغ من قبل جهات الاختصاص، حيث قامت بزيارة موقع الحادث، والتوصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة.