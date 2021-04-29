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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم الصيام لمن يجري الغسيل الكلوي البريتوني

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم الصيام لمن يجري الغسيل الكلوي البريتوني

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الغسيل الكلوي البريتوني وما إذا كان يفطر الصائم .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج فوائد الخثلان على قناة المجد أن الغسيل الكلوي بنوعيه سواء أكان دموي أو بريتوني يفطر الصائم على القول الراجح ، وذلك لأن عملية الغسيل يصحبها مواد سكرية وأملاح ومعادن وغيرها من الأمور كما أفاد بذلك الأطباء وأهل الإختصاص .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن مستوى السكر لدى مريض الكلى يختلف قبل الغسيل وبعده ولو تم قياسه بعده لوجده مرتفعا، وعلى ذلك يكون الغسيل الكلوي مفطر .

وأكد الشيخ سعد الخثلان أنه لا حرج على المريض أن يُجري الغسيل الكلوي في نهار رمضان وبعد رمضان إن استطاع أن يقضي يقضي وإن لم يستطع القضاء أو نصحه الطبيب بذلك فليطعم عن كل يوم مسكين ولا حرج في ذلك لأن الله يريد اليُسر للمسلمين .

الشيخ سعد الخثلان
الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي البريتوني

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
في وداع الله ياشهر الصيامي عد من صلى التهجد والقيامي من عذاب الله برا..
رااايق
ما أعتقد أن فيه أحد كان السبب بخروجك من النصر الا ** مستواك اللي رايح فيها ** كم نادي أنتقلت له و مستواك هو...
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
اللهو البرى
أعجبني الشعر.. والله. لاكن لي ملاحظة رمضان السنة هذي وافق مارس وابريل.. لكنه لن يوافقها ف السنوات القادمة.

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