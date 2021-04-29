وظائف شاغرة بشركة بوبا العربية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بوبا العربية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول أول مركز الإتصال : بكالوريوس في " جميع التخصصات " ، لا يشترط الخبرة ، لغة إنجليزية جيدة .
2- مسؤول الدعم الإداري : بكالوريوس في جميع التخصصات ، لا يشترط الخبرة ، القدرة على التواصل بالإنجليزية .
3- أخصائي علم البيانات : بكالوريوس في " الرياضيات ، الإحصاء ، علم البيانات ، العلوم الأكتوارية ، أو ما يعادلها ، خبرة مناسبة .
4- مدير برنامج الحلول الرقمية : بكالوريوس في التخصصات التقنية ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البرامج .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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