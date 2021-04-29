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وظائف شاغرة بشركة بوبا العربية

منذ 40 دقيقة
1509
وظائف شاغرة بشركة بوبا العربية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بوبا العربية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول أول مركز الإتصال : بكالوريوس في " جميع التخصصات " ، لا يشترط الخبرة ، لغة إنجليزية جيدة .

2- مسؤول الدعم الإداري : بكالوريوس في جميع التخصصات ، لا يشترط الخبرة ، القدرة على التواصل بالإنجليزية .

3- أخصائي علم البيانات : بكالوريوس في " الرياضيات ، الإحصاء ، علم البيانات ، العلوم الأكتوارية ، أو ما يعادلها ، خبرة مناسبة .

4- مدير برنامج الحلول الرقمية : بكالوريوس في التخصصات التقنية ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البرامج .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

هنا

هنا

هنا

 

وظائف شاغرة
شركة بوبا العربية

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
في وداع الله ياشهر الصيامي عد من صلى التهجد والقيامي من عذاب الله برا..
رااايق
ما أعتقد أن فيه أحد كان السبب بخروجك من النصر الا ** مستواك اللي رايح فيها ** كم نادي أنتقلت له و مستواك هو...
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
اللهو البرى
أعجبني الشعر.. والله. لاكن لي ملاحظة رمضان السنة هذي وافق مارس وابريل.. لكنه لن يوافقها ف السنوات القادمة.

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