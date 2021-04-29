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ميسي يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان ويتمسك بتجديد عقده مع برشلونة

منذ 59 دقيقة
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ميسي يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان ويتمسك بتجديد عقده مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام اسبانية أخر تفاصيل تجديد قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي ينتهي الموسم الجاري، وذلك إعلان رفضه للعرض الخرافي الذي قدمه باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني ألتقى في الأيام الماضية، والد النجم ليونيل ميسي في مدينة برشلونة، وكانت النتيجة النهائية للاجتماع إيجابية، حيث خرج كلا الطرفين بمشاعر جيدة من اللقاء، الذي سيتجدد لحسم كافة تفاصيل التعاقد.

وأضافت أن ميسي لن يوقع على أي عقد للتجديد، إلا بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني، الذي يقترب برشلونة من صدارته اليوم حال الفوز على غرناطة.

وكان باريس سان جيرمان قدم في الأيام الماضية، عرض خرافي لميسي، من أجل الانتقال لصفوفه لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم جديد، لكن ميسي ألمح كثيرا في الفترة الماضية، لرغبته في البقاء في برشلونة، خاصة بعد وصول خوان لابورتا لمعقد رئيس النادي.

ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
في وداع الله ياشهر الصيامي عد من صلى التهجد والقيامي من عذاب الله برا..
رااايق
ما أعتقد أن فيه أحد كان السبب بخروجك من النصر الا ** مستواك اللي رايح فيها ** كم نادي أنتقلت له و مستواك هو...
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
اللهو البرى
أعجبني الشعر.. والله. لاكن لي ملاحظة رمضان السنة هذي وافق مارس وابريل.. لكنه لن يوافقها ف السنوات القادمة.

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