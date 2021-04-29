ميسي يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان ويتمسك بتجديد عقده مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام اسبانية أخر تفاصيل تجديد قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي ينتهي الموسم الجاري، وذلك إعلان رفضه للعرض الخرافي الذي قدمه باريس سان جيرمان.
وأوضحت أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني ألتقى في الأيام الماضية، والد النجم ليونيل ميسي في مدينة برشلونة، وكانت النتيجة النهائية للاجتماع إيجابية، حيث خرج كلا الطرفين بمشاعر جيدة من اللقاء، الذي سيتجدد لحسم كافة تفاصيل التعاقد.
وأضافت أن ميسي لن يوقع على أي عقد للتجديد، إلا بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني، الذي يقترب برشلونة من صدارته اليوم حال الفوز على غرناطة.
وكان باريس سان جيرمان قدم في الأيام الماضية، عرض خرافي لميسي، من أجل الانتقال لصفوفه لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم جديد، لكن ميسي ألمح كثيرا في الفترة الماضية، لرغبته في البقاء في برشلونة، خاصة بعد وصول خوان لابورتا لمعقد رئيس النادي.