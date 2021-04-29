الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخطوط السعودية للتموين باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالويوس في الرياض وجدة وفقاً لهذه التفاصيل .
1- مدقق داخلي " جدة " : بكالوريوس في المالية ، المحاسبة ، القانون " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة ، إجاة العربية والإنجليزية .
2- منسق التدقيق الداخلي بجدة :بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو القانون ، لا يشترط الخبرة ، إجادة العربية والإنجليزية .
3- مسؤول المخزون "الرياض " : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الهندسة الصناعية ، لا يشترط الخبرة ، إجادة العربية والإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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