الأعداد السابقة للصحيفة

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 39 دقيقة
1715
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخطوط السعودية للتموين باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالويوس في الرياض وجدة وفقاً لهذه التفاصيل .

1- مدقق داخلي " جدة " : بكالوريوس في المالية ، المحاسبة ، القانون " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة ، إجاة العربية والإنجليزية .

2- منسق التدقيق الداخلي بجدة :بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو القانون ، لا يشترط الخبرة ، إجادة العربية والإنجليزية .

3- مسؤول المخزون "الرياض " : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الهندسة الصناعية ، لا يشترط الخبرة ، إجادة العربية والإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

هنا

هنا

 

وظائف شاغرة
الخطوط السعودية للتموين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
سارا سالم
كثير من الجرائم تصدر من مرضى عقليا..وكان من الممكن تداركها بالتعامل المناسب مع حالة المريض مبكرا ..ومراقبة سلوكياته ..بعض الحالات الخطيرة يجب ابعادها حتى...
رااايق
لا حول زلا قوة إلا بالله ***
ابو محمد 😎 ✍️
موقف صعب .. الله يعينك ..
رااايق
هههههههههههههههه

أخر الأخبار

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 39 دقيقة 1716
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
منذ 49 دقيقة 1560
نصائح هامة لصحة الفم والأسنان في رمضان
نصائح هامة لصحة الفم والأسنان في رمضان
منذ ساعة 1411
موقف كاريلي بعد عرض الهلال والعين الإماراتي
موقف كاريلي بعد عرض الهلال والعين الإماراتي
منذ ساعة 2316
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
منذ ساعة 1574
سر غياب مارسيلو عن لقاء تشيلسي الناري
سر غياب مارسيلو عن لقاء تشيلسي الناري
منذ ساعة 1681
بالفيديو.. تمساح يظهر فجأة للاعبي فريق كرة قدم أثناء التدريبات
بالفيديو.. تمساح يظهر فجأة للاعبي فريق كرة قدم أثناء التدريبات
منذ ساعة 671
الذهب يصعد مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على موقفه المائل للتيسير
الذهب يصعد مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على موقفه المائل للتيسير
منذ ساعة 1550
شاب يضرب أمه ويطعنها بسبب غضبه من وجبة عشاء
شاب يضرب أمه ويطعنها بسبب غضبه من وجبة عشاء
منذ ساعتين 1024
وظائف شاغرة بصندوق الإستثمارات العامة
وظائف شاغرة بصندوق الإستثمارات العامة
منذ ساعتين 2076