وظائف شاغرة بصندوق الإستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الإستثمارات العامة عن توفر 5 وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض وفقاً لهذه التفاصيل :
- رئيس التواصل والعلاقات العامة : ماجيستير في تخصص الإتصال والإعام ، العلاقات العامة ، الصحافة ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .
- رئيس إدارة الإجتماع : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المالية ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
- رئيس تطوير الفرص : ماجيستير في الإدارة المالية ، الإقتصاد ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .
- سكرتارية مجلس الإدارة : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإدارة العامة أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
- رئيسإدارة الشبكات : ماجيستير في إدارة الأعمال ، العلاقات الدولية ، العلاقات العامة ، الاتصال والإعلام ، تقنية المعلومات ، الصحافة ، التسويق أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في العلاقات العامة أو الدولية بمنظمة مرموقة .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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