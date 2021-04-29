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وظائف شاغرة بصندوق الإستثمارات العامة

منذ 47 دقيقة
1582
وظائف شاغرة بصندوق الإستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الإستثمارات العامة عن توفر 5 وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض وفقاً لهذه التفاصيل :

- رئيس التواصل والعلاقات العامة : ماجيستير في تخصص الإتصال والإعام ، العلاقات العامة ، الصحافة ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .

- رئيس إدارة الإجتماع : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المالية ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

- رئيس تطوير الفرص : ماجيستير في الإدارة المالية ، الإقتصاد ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .

- سكرتارية مجلس الإدارة : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإدارة العامة أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

- رئيسإدارة الشبكات : ماجيستير في إدارة الأعمال ، العلاقات الدولية ، العلاقات العامة ، الاتصال والإعلام ، تقنية المعلومات ، الصحافة ، التسويق أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في العلاقات العامة أو الدولية بمنظمة مرموقة .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

هنا

هنا

هنا

هنا

 

 

وظائف شاغرة
صندوق الإستثمارات العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس حلوه الآه.. مع البحه ، سلامتك والله. الله يسعدك يا نوره.
النشمي
طيب
النشمي
طيب
النشمي
طيب
النشمي
بالتوفيق

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