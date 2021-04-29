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بالفيديو.. قبطان سعودي يروي أكثر المواقف المرعبة التي واجهها بالبحر

منذ 10 دقائق
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بالفيديو.. قبطان سعودي يروي أكثر المواقف المرعبة التي واجهها بالبحر

الرياض (صدى):
تحدث قبطان سعودي، عن أكثر المواقف المرعبة التي واجهها خلال وجوده في البحر، مشيرًا إلى أنه لا تخلو أي مهنة من المخاطر.

وقال القبطان خلال برنامج "الراصد" :"في أول عبور لي كنت متدربًا، وفي المحيط الأطلنطي دخلنا في الإعصار، لكن أنوه أن السفينة جسم آمن، واحتمالية غرقها بسيطة".

وأضاف: "في مرة أخرى، أثناء مروري في السفينة الهواء طيرني، وكبير البحارة لحقني وإلا كان زماني سقطت في البحر".

وأشار إلى أن أحد زملاؤه تعرض لحادث وفقد حياته، قائلا: "مخاطر المهنة واردة"، لافتًا إلى أن القبطان قد يجلس 4 شهور في البحر وهذا يعتبر تحسنا عن الماضي.

البحر
قبطان
المواقف المرعبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناصر ابو خالد
يا صحفي انت وهو تعلم زين الصورة ليست من نفس اللقاء و إنما تم تداول من باب المزاح
سلوى
فعلا كلام في الصميم للاسف ماعدنا ناخذ راحتنا في مكان بسبب كثرة التصوير والله شفتها بنفسي وحده جايبه هديه لوحده وبعد ماجابتها تصورها ناس...
الشمال
أفلح بتقنية ،،
الشمال
أفلح بتقنية ،،
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوه واشطبوه ولخبطوه ..

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