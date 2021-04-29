"كورونا" يؤجل اجتماع قادة دول جنوب أفريقيا

غابورون (صدى):
أعلن قادة دول جنوب أفريقيا، اليوم تأجيل أعمال اجتماعهم لبحث أحداث داعش بموزمبيق .
وقال مكتب رئيس جمهورية بوتسوانا " موكجويتسي ماسيسي " في بيان اليوم : إن إصابة الرئيس ماسيسي بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ، وعدم حضور رئيس جنوب أفريقيا أدتا إلى تأجيل اجتماع قادة دول جنوب أفريقيا والمقرر عقده اليوم لبحث أحداث داعش بموزمبيق .
مما يذكر أن كان من المقرر أن يتلقى الاجتماع تقريرا من فريق أُرسل إلى موزامبيق لتقييم الوضع الأمني وتحديد سبل دعم هذا البلد بعد أن هاجمت عناصر في تنظيم داعش بلدة بالما الساحلية مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف وتعطيل مشروع للغاز الطبيعي تبلغ قيمته 60 مليار دولار.