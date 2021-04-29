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شاهد..ناصر الفراعنة: تعرضت للتهديد بسبب أبيات فارسية ألقيتها أمام خادم الحرمين

منذ 34 دقيقة
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شاهد..ناصر الفراعنة: تعرضت للتهديد بسبب أبيات فارسية ألقيتها أمام خادم الحرمين

نايف السالم (صدى):
صرح الشاعر ناصر الفراعنة، بأن الغرض من إضافة أبيات باللغة الفارسية في قصيدة ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- هو إيصال رسالة معينة لإيران.

وقال الفراعنة خلال برنامج "المسار": "وقد وصلت الرسالة للنظام الإيراني، والدليل على ذلك أن أرقاما من ايران ولبنان اتصلت بي تهددني، ولدى المسؤولين خبر بهذه التهديدات وهذا يعني أن الرسالة وصلت".

وأشار إلى أنه لايجيد اللغة الفارسية، لكنه استعان بطالب سعودي في كندا، قائلا: "ظبطنا المفردات سويا، وهو كان يصحح لي".

وفي سياق منفصل، أشار الفراعنة إلى الانتقادات التي يتعرض لها قائلا: "يوجد من انتقدني وبعد سنين مشى في طريقي، وهذه ليست مبالغة، مشكلة مجتمعنا إذا جهل شيئا عاداه، وإذا رأه نجح مع الجماهير أدخل نفسه فيه".

خادم الحرمين
ناصر الفراعنة
أبيات فارسية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناصر ابو خالد
يا صحفي انت وهو تعلم زين الصورة ليست من نفس اللقاء و إنما تم تداول من باب المزاح
سلوى
فعلا كلام في الصميم للاسف ماعدنا ناخذ راحتنا في مكان بسبب كثرة التصوير والله شفتها بنفسي وحده جايبه هديه لوحده وبعد ماجابتها تصورها ناس...
الشمال
أفلح بتقنية ،،
الشمال
أفلح بتقنية ،،
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوه واشطبوه ولخبطوه ..

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