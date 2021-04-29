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حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ 5 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوه واشطبوه ولخبطوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الاحساء
خللوة احشوة وطعموا فية كلاب الحزب الملعون
ابو محمد 😎 ✍️
ليش مستغربين ..يعني اللي ضحكت زي كذا مايموت....!!؟ قال تعالى : (( كل نفس ذائقت الموت )) ..

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