الأعداد السابقة للصحيفة

تظهر فيه الحشرات والعقارب..الحصيني يكشف سمات موسم الكنة الذي يبدأ اليوم

منذ 14 دقيقة
1296
1
تظهر فيه الحشرات والعقارب..الحصيني يكشف سمات موسم الكنة الذي يبدأ اليوم

علي القحطاني (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية موسم "الكنة" وأيامه 39 يوم.

وقال الحصيني: " كنة الثريا، من المواسم المشهورة في السنة عند العرب، ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس".

وتابع: "تقع الكنة ضمن ثلاث من منازل القمر؛ هي "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يومًا، فيكون مجموعها 39 يومًا".

وأوضح أنها فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف، قائلا:"من فضل الله علينا أن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة، وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًّا من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

وأضاف:"موسم "الكنة" حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر، ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة، وهي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة ".

وأشار إلى أنه تظهر فيه الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها، كما يشهد انحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ.

الحصيني
موسم الكنة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127451
منذ 10 دقائق
سبحان الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوه واشطبوه ولخبطوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الاحساء
خللوة احشوة وطعموا فية كلاب الحزب الملعون
ابو محمد 😎 ✍️
ليش مستغربين ..يعني اللي ضحكت زي كذا مايموت....!!؟ قال تعالى : (( كل نفس ذائقت الموت )) ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم
حالة الطقس المتوقعة اليوم
منذ 5 دقائق 1148
شاهد..المهرة البحرينية عن أنباء ارتباطها بزوج بلقيس: "اللهم لا اعتراض"
شاهد..المهرة البحرينية عن أنباء ارتباطها بزوج بلقيس: "اللهم لا اعتراض"
منذ 7 دقائق 117
تظهر فيه الحشرات والعقارب..الحصيني يكشف سمات موسم الكنة الذي يبدأ اليوم
تظهر فيه الحشرات والعقارب..الحصيني يكشف سمات موسم الكنة الذي يبدأ اليوم
منذ 14 دقيقة 1299
وزير الخارجية العماني يعلق على لقاء ولي العهد
وزير الخارجية العماني يعلق على لقاء ولي العهد
منذ 47 دقيقة 1815
بالفيديو..هندي يحمل زوجته لمسافة 3 كم لدفنها بعد تكدس جثث ضحايا كورونا
بالفيديو..هندي يحمل زوجته لمسافة 3 كم لدفنها بعد تكدس جثث ضحايا كورونا
منذ ساعة 541
ضبط طبيب جلدية يقوم بعمليات في غير تخصصه
ضبط طبيب جلدية يقوم بعمليات في غير تخصصه
منذ ساعة 1892
شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة
شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة
منذ ساعة 2510
بايدن بعد 100 يوم من تولي السلطة: حان وقت إصلاح قانون الهجرة
بايدن بعد 100 يوم من تولي السلطة: حان وقت إصلاح قانون الهجرة
منذ ساعتين 1643
صحفية فلسطينية تتعرض للضرب بجذع شجرة لعدم ارتداءها الحجاب!
صحفية فلسطينية تتعرض للضرب بجذع شجرة لعدم ارتداءها الحجاب!
منذ ساعتين 2911
إتاحة خدمة "فرجت" عبر "أبشر" أفراد الجديد
إتاحة خدمة "فرجت" عبر "أبشر" أفراد الجديد
منذ ساعتين 2019