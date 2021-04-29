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وزير الخارجية العماني يعلق على لقاء ولي العهد

منذ 47 دقيقة
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وزير الخارجية العماني يعلق على لقاء ولي العهد

مسقط (صدى):
علق وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، اليوم الخميس، على لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وقال البوسعيدي: "تابعنا باهتمام حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونرحب بالمضامين التي تناولها في الشأن الاقتصادي للتنمية الشاملة بالمملكة والسياسة الخارجية".

وأضاف: "رؤية تبشر بمزيد من الإنجازات والثمار على صعيد العلاقات الخارجية والتعاون الثنائي والخليجي".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوه واشطبوه ولخبطوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الاحساء
خللوة احشوة وطعموا فية كلاب الحزب الملعون
ابو محمد 😎 ✍️
ليش مستغربين ..يعني اللي ضحكت زي كذا مايموت....!!؟ قال تعالى : (( كل نفس ذائقت الموت )) ..

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