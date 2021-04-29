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شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة

منذ 19 دقيقة
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شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة

علي القحطاني (صدى):
وجه الإعلامي عبدالله المديفر، سؤالا لرجل الأعمال والمفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة بشأن توقعاته الاقتصادية "الخاطئة".

وقال المديفر لضيفه في برنامج "الليوان" أبو غزالة: "أنت توقعت إن الفائدة في أمريكا سترتفع إلى 6%، لكن اللي شفناه رجعت قرابة صفر% وما وصلت كما توقعت".

وقال أبو غزالة: "الفائدة وصلت لـ6% ورجعت انخفضت" ،موضحا أنه يعطي توقعات لتجنب الكوارث.

وقال أبو غزالة: "أنا أنذر بما يمكن أن يحدث لتجنبه، حصل لا حول ولا قوة الا بالله، لم يحصل الحمدلله".

وعن ما إذا كانت تنبؤاته التي قد تخيب تفقده جزء من قيمته، قال: "أنا لا أتنبأ هذه توقعات، والتوقعات تُبنى على تحليلات، وقد تتغير معطيات هذه التحليلات، وبفرح أن أطلع غلطان، لكن واجبي التحذير من الوصول لمرحلة سيئة".

ولي العهد
المديفر
طلال أبو غزالة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو جواد
ما اشوف اي تكدس ، حراج للخضار اذا مافيه كميه يحرج عليها على ايش يحرج على كرتون او كرتونيين
ملكي محايد
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مايعلم الغيب الا الله أتقي الله ولا تكابر اي امكانيات تكلم عنها لا حول ولا قوة الا بالله...
المهم
فيز تطبع ليل نهار .بدون دراسه .فكيف ستكون النتيجه.
سامر
المشكله في النصر ماعنده اجانب اربعه مثل باقي الفرق يلعبهم لهم..
الوفا طبعي
بالتوفيق النصر العالمي كبير الرياض فارس نجد بإذن الله تعالى ويكون الفوز والثلاث نقاط حليفه 🤲💙💛💙💛💙💛

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