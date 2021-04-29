بايدن بعد 100 يوم من تولي السلطة: حان وقت إصلاح قانون الهجرة

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، مؤكدا أن إدارته ورثت أسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.
وقال بايدن في كلمته: "جئت للحديث عن الأزمات والفرص من أجل مستقبل الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تم توفير 1.3 مليون وظيفة في 100 يوم فقط.
وأشاد الرئيس الأمريكي بمعركة بلاده ضد كوفيد-19 باعتبارها واحدة من "أعظم الإنجازات اللوجستية"، مضيفا: "تمكنا من تسليم 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا".
كما تطرق بايد إلى قانون الهجرة، بقوله: "حان وقت إصلاح قانون الهجرة وإذا كنتم تؤمنون بتأمين حدودنا قوموا بتمرير قانون الهجرة".