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تقني يبحث عن إجابة لتساؤلاته "هل يمكن إدخال عملات رقمية إلى المملكة"

منذ 40 دقيقة
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تقني يبحث عن إجابة لتساؤلاته "هل يمكن إدخال عملات رقمية إلى المملكة"

علي القحطاني (صدى):
تحدث تقني عن مشكلة تواجه الكثير من المستثمرين بشأن العملات الرقمية، في ظل معاصرة "البيتكوين" والاستثمار فيه، وسط تساؤلات عن موقف البنك المركزي منها.

وفي تساؤل عن ما إذا كان يستطيع أن يكون إدخال عملات رقمية إلى المملكة وفق النظام الحالي في المملكة، أكد التقني أنه لم يعثر على إجابة إلى الآن في هذا الشأن.

وقال التقني خلال برنامج "الراصد": "إنه يملك الآن نحو 10 أو 20 دولار قديمة تساوي الآن ما يبلغ قيمته 10 آلاف دولار ولكن لا يعرف ماذا يفعل بها".

وأضاف أنه مضطر أن ينتظر لشراء قطع كمبيوتر "أونلاين" أو غيرها، مشيرا إلى أن هذا النشاط موجود في وزارة التجارة.

وأشار إلى أنه حاول فتح سجل تقني ووجد تحت الأقسام التقنية "سلاسل كتل البلوك تشين" وهي القائمة عليها "البتكوين"، وتساءل هل يمكنه أن يصنع عملة ولكن لم يتلق جواب واضح بهذا الشأن.

وطالب المسؤولين بتأهيل الكوادر السعودية لهذه التقنية، جامعيًا واعتماد بعض الشهادات والأقسام التقنية اللازمة لذلك، لافتا إلى أن العملات الرقمية قد تُدخل إلى المملكة مليارات الدولارات.

المملكة
العملات الرقمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو خالد العتيبي
اتمنى صراحة حجب السناب شات لسوء استخدامه مع الاسف، لان الشريحة الاكثر من الناس تتابع مشاهير مالهم اي معنى
سمر
لمشكلة اغلب المشاهير فقط وظيفتهم استعراض حياتهم الرفاهية بالتالي تأثير هذا الموضوع على المتابعين اللي يتمنون يعيشون حياة مثل حياة المشاهير..!!! وهذي اللي سببت...
و1حد
وشو ذا اللاعبين ذولي جايبينهم عشان يلعبون ولا نعالجهم قهر والله كل شوي طالعلي لاعب باصابة
صراحه
الحمد لله على نعمة الاسلام التي تحث على رحمة المسنين
هاني
بالفعل يا استاذتنا الفاضل مقال معبر يصف حال بعض المجتمع وليس الكل احسنتِ بارك الله فيكِ

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