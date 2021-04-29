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شرطة الرياض: القبض على مقيم ترصد لعملاء البنوك والمصارف وسرقة ما بحوزتهم

منذ 55 دقيقة
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شرطة الرياض: القبض على مقيم ترصد لعملاء البنوك والمصارف وسرقة ما بحوزتهم

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو خالد العتيبي
اتمنى صراحة حجب السناب شات لسوء استخدامه مع الاسف، لان الشريحة الاكثر من الناس تتابع مشاهير مالهم اي معنى
سمر
لمشكلة اغلب المشاهير فقط وظيفتهم استعراض حياتهم الرفاهية بالتالي تأثير هذا الموضوع على المتابعين اللي يتمنون يعيشون حياة مثل حياة المشاهير..!!! وهذي اللي سببت...
و1حد
وشو ذا اللاعبين ذولي جايبينهم عشان يلعبون ولا نعالجهم قهر والله كل شوي طالعلي لاعب باصابة
صراحه
الحمد لله على نعمة الاسلام التي تحث على رحمة المسنين
هاني
بالفعل يا استاذتنا الفاضل مقال معبر يصف حال بعض المجتمع وليس الكل احسنتِ بارك الله فيكِ

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