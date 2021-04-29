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طلال أبو غزالة يستعيد ذكرياته مع الملك سلمان ويروي موقفًا طريفًا يوم التقى بالملك خالد

منذ ساعة
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طلال أبو غزالة يستعيد ذكرياته مع الملك سلمان ويروي موقفًا طريفًا يوم التقى بالملك خالد

عادل الحربي (صدى):
استعاد المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، ذكرياته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح أبو غزالة خلال لقاءه ببرنامج "الليوان" :"تعرفت شخصيا على الملك سلمان، عندما كان أميرًا للرياض، عام 19975م، وكنت ضمن وفد كويتي، لزيارة المملكة أخدذوني معهم كمستشار".

وتابع: في نهاية لقائنا وعندما وصلت لمصافحته للمغادرة، طلب مني البقاء"، مشيرا إلى أنه لفت نظر الملك سلمان خلال الاجتماع.

وأضاف: "سألني عن عملي، وعندما علم أني أعمل بالمحاسبة سألني إذا لدي مكتب بالمملكة فأجبت بلا، فأرسلني حينها لوزير التجارة، والذي أخذ قرار بإصدار ترخيص لي لافتتاح مكتب بالمملكة، وكنت أتعلم منه في كل لقاء".

وأكد أبو غزالة أنه تعلم من الملك سلمان أسلوب القيادة، وحل المشاكل، والاستماع للمواطنين، والاهتمام بشؤونهم.

وتطرف أبو غزالة لموقف طريف يوم التقى بالملك خالد رحمه الله، قائلا: "الملك سلمان حينها أخبرني أنه علي تعلم اللغة العربية، ولبسوني الثوب وروحنا لجلالة الملك خالد".

وأوضح أنه حدث موقفا طريفا عندما قابل الملك خالد وأراد مصافحته، مشيرا إلى فرق الطول بينهما، وردة فعل الملك حينها المتواضعة.

وأشار إلى أنه تم عمل مكتب له، إذ وجهه الملك بحل المشاكل المالية، قائلا:" ذات يوم دخل واحد لديه شكوى معترضا بقوله ان الدولة مقصرة لانه متزوج 4 زوجات وبيعطوه راتب واحد، فطلبه الملك بالجلوس، واستوعبه وتعامل معه بكل لطف ووعده بدراسة موضوعه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو خالد العتيبي
اتمنى صراحة حجب السناب شات لسوء استخدامه مع الاسف، لان الشريحة الاكثر من الناس تتابع مشاهير مالهم اي معنى
سمر
لمشكلة اغلب المشاهير فقط وظيفتهم استعراض حياتهم الرفاهية بالتالي تأثير هذا الموضوع على المتابعين اللي يتمنون يعيشون حياة مثل حياة المشاهير..!!! وهذي اللي سببت...
و1حد
وشو ذا اللاعبين ذولي جايبينهم عشان يلعبون ولا نعالجهم قهر والله كل شوي طالعلي لاعب باصابة
صراحه
الحمد لله على نعمة الاسلام التي تحث على رحمة المسنين
هاني
بالفعل يا استاذتنا الفاضل مقال معبر يصف حال بعض المجتمع وليس الكل احسنتِ بارك الله فيكِ

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